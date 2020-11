Scontro aereo con David Luiz: frattura cranica per Raul Jimenez

Sono stati minuti di paura, quelli vissuti all’Emirates Stadium ieri sera, quando su un calcio d’angolo si scontrati con la testa David Luiz e Raul Jimenez. Ad avere la peggio è stato l’attaccante del Wolverhampton che ha perso i sensi dopo l’impatto durissimo ed è rimasto a terra senza dare segni di vita. L’attaccante è stato operato nella notte per una frattura cranica, come comunicato dal club.

Nulla di grave, invece, per David Luiz che ha ripreso la partita dopo esser stato medicato.

Luiz & Jimenez collision 😫😫 Hope Jimenez is ok, Luiz is up. Jimenez definitely not good! #jimenez #luiz #wolves #ARSWOL pic.twitter.com/0ElZH2TG68

— Richard Ladd (@RichardLadd_1) November 29, 2020