Obodo, il calciatore rapito due volte

Christian Obodo ha giocato nel Perugia, nella Fiorentina, all’Udinese e nel Lecce. Ed è stato rapito due volte.

Il centrocampista, 36 anni, ora all’Apollon Smyrnis, è stato sequestrato in Nigeria mentre si trovava nei pressi di Warri, centro della regione del Delta. Obodo, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, era in auto con la sua compagna ed è stato avvicinato in strada da uomini armati che lo hanno costretto a salire sulla loro auto. Per ora i sequestratori non hanno chiesto ancora un riscatto, ma la polizia locale ritiene che presto si faranno vivi.

Obodo era stato già rapito nel 2012. Venne liberato dopo un giorno, dietro il pagamento di un riscatto di 149mila euro.