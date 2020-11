Nuovo positivo nella Roma, il giovane portiere Boer

Il portiere della Primavera, che era stato aggregato alla prima squadra per la trasferta, ha lasciato il ritiro con il compagno di stanza Tommaso Milanese

Nuova positività per la Roma. Il giovane portiere Boer è infatti l’ottavo calciatore giallorosso a finire nell’elenco dei contagiati da inizio stagione. Il portiere della Primavera di De Rossi era stato aggregato alla prima squadra per la trasferta in Liguria, ma quando tra sabato e domenica si sono sottoposti ad un altro giro di tamponi dopo che Dzeko è risultato positivo venerdì, il suo è stato l’unico a risultare positivo.

Boer è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Roma insieme ad un altro giovane, Tommaso Milanese, che come prevede il protocollo non sarà a disposizione per la sfida in quanto ha dormito in stanza con il compagno di squadra positivo.