Nazionale, in 16 (su 41) aspettano il via libera dell’Asl per rispondere alle convocazioni di Mancini

Sul CorSport. Sono alle prese con le bolle delle società che devono combattere con i contagi. Accanto ai loro nomi un asterisco che rimanda il tutto all’autorità sanitaria

Ieri sono arrivate le convocazioni del ct Mancini per la Nations League. 41 i calciatori chiamati a rendersi disponibili (ci sono anche Meret, Di Lorenzo e Insigne, per il Napoli di Gattuso). Ma la metà, scrive il Corriere dello Sport, dovrà prima ricevere il via libera dell’Asl, perché alle prese con le bolle nei rispettivi club dovute alle tante positività al Covid.

Sono addirittura 16, rispettivamente tesserati di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo. Tutti sono affiancati da un asterisco, una postilla che recita: “risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti”.

Anche il tecnico azzurro, Roberto Mancini, lo ricordiamo, è positivo al virus.