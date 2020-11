Nanni: “Juve-Napoli? Perché l’Asl ha bloccato il Napoli solo per due positivi?”

A ilbianconero.com: “Se il Napoli ha il documento dell’Asl che ha imposto di non partire non avrebbe potuto fare altro, altrimenti sarebbe diventato un reato penale”

Il medico del Bologna Gianni Nanni, punto di riferimento del Cts per la Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ilbianconero.com. Tra le altre cose ha toccato anche il tema di Juventus-Napoli, in seguito al ricorso bocciato dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc.

Pochi giorni fa il ricorso del Napoli è stato respinto confermando lo 0-3 per non essersi presentato a Torino. E’ stato giusto non partire secondo lei?

“Se il Napoli ha un documento dell’Asl che ha imposto di non partire non avrebbe potuto fare altro, altrimenti sarebbe diventato un reato penale. Piuttosto, bisogna chiedersi perché l’Asl ha bloccato la squadra solo per due positivi”.