Moratti: “Avrei preso volentieri uno come Lorenzo Insigne, sarebbe servito all’Inter”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Zlatan Ibrahimovic sta facendo delle cose egregie con la maglia del Milan. Si tratta di un vero e proprio fuoriclasse. Il tempo non lo ha scalfito. Lukaku per me è una sorpresa. Non pensavo che potesse fare così bene. Il belga è un calciatore molto umile. Io avrei voluto un calciatore del Napoli nella mia Inter. Uno come Lorenzo Insigne sarebbe servito anche ai nerazzurri. Io lo avrei preso molto volentieri. Scudetto riservato a Inter e Juventus? I bianconeri fanno sempre paura perché hanno qualità e una grande esperienza frutto delle tante vittorie. Oltre ai nerazzurri terrei d’occhio anche Milan, Napoli e la Roma. I giallorossi sono molto sottovalutati o almeno lo erano all’inizio della stagione. I capitolini stanno facendo molto bene, guidati da un ottimo Fonseca. Il Napoli ha un grande attacco e Gattuso è bravo a metterli insieme. Paragone con l’attacco della mia Inter del triplete? Sì, ci può stare con tutti i distinguo del caso”.