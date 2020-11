L’Antitrust contro 9 squadre di Serie A: clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti 

I club sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese

Nove squadre di Serie A nel mirino dell’Antitrust. Sono accusate di aver applicato clausole vessatorie nell’acquisto di abbonamenti e biglietti. I club interessati sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus , Roma e Udinese.

L’Autorità spiega che non sono riconosciuti i diritti dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.