L’agente di Boga: “Il Napoli stava per prenderlo, sarebbe un grande passo”

Daniel Boga, fratello e procuratore del giocatore: “Probabile che gli azzurri tornino alla carica per Jeremie, ma dipende dalle sue prestazioni”

Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie Boga, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sull’interessamento estivo del Napoli.

Boga è stato davvero vicino al Napoli. Molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta. Anche perché il Napoli, in estate, presentò un’offerta migliore rispetto a quanto fatto dall’Atalanta. Si è letto tanto negli ultimi mesi, ma questi sono stati i due club che c’hanno provato fino all’ultimo. Ed il Napoli ci è andato molto vicino.

Se il Napoli tornerà alla carica, nella prossima estate? Questo dipenderà molto da Jeremie, se riuscirà a mantenere alti i propri standard e addirittura migliorarli. Il Napoli è un grande club, sarebbe un grande passo per la sua carriera, quindi è probabile che torneranno alla carica per un calciatore come lui. Ma ripeto, molto dipenderà anche dalle prestazioni nel corso della stagione.

Un futuro al Napoli con De Zerbi? Vedremo (ride ndr).