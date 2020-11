La Roma vince sul Genoa. Atalanta-Inter e Torino-Crotone finiscono in pareggio 

I giallorossi si portano al terzo posto in classifica grazie alla tripletta di Mkhitaryan. Gasperini e Conte rimediano solo un punto ciascuno

Una preziosissima vittoria quella della Roma a Marassi, contro il Genoa. La partita finisce 1-3. I giallorossi raggiungono il terzo posto in classifica grazie ad una tripletta di Mkhitaryan (per il Genoa segna Pjaca). Grazie ai tre punti portati a casa la Roma è riuscita a superare la Juventus.

A Torino tra i granata e il Crotone finisce 0-0.

Pareggio anche per Atalanta-Inter, ma 1-1. Marcatori Lautaro Martinez per i nerazzurri, al secondo gol consecutivo dopo quello al Real Madrid e, per i bergamaschi, Aleksej Miranchuk, al debutto in Serie A.