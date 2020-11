In Olanda bande di teenager a caccia di pedofili (uno è stato picchiato a morte)

Oltre 250 episodi da luglio. Proliferano i gruppi su Facebook. La Polizia: «Fermatevi». L’uomo ucciso non aveva precedenti per abusi sessuali

Il Corriere della Sera si occupa di oggi di un fenomeno che sta proliferando in Olanda. Bande di ragazzini si mettono a caccia di pedofili o presunti tali.

A fine ottobre c’è scappato il morto. Un insegnante in pensione di 73 anni, Jan Kruitwagen, è stato avvicinato in una chat gay e attirato ad un appuntamento al buio in un parco di Arnhem dove un gruppo di ragazzi lo ha picchiato selvaggiamente. L’uomo è morto qualche ora dopo. Lo scorso weekend nella provincia di Zeeland un presunto molestatore è stato assalito dal alcuni giovani ed è finito in ospedale.