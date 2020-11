Il Domani: Coscioni, l’uomo di De Luca che comunica i dati Covid a sé stesso

A inviare i dati epidemiologici è l’assessore Coscioni, braccio destro di De Luca, che è anche membro della cabina di regia del ministero e presidente dell’Agenas che quei dati deve controllarli

Sul Domani di ieri il caso Campania. In particolare, la trasmissione dei dati regionali sull’epidemia al Governo. Quelli su cui sono basate le assegnazioni alle varie fasce colorate in base al rischio. Il procedimento è il seguente: la Regione invia i dati alla cabina di regia nazionale. Poi i dati arrivano all’Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che risponde al Ministero della Salute, che li deve controllare.

Ma nel caso della Regione Campania balza subito agli occhi una sorta di conflitto di interessi, perché il responsabile dell’invio dei dati campani è Enrico Coscioni, consigliere del governatore De Luca per la Sanità. Ma Coscioni è anche presidente dell’Agenas. In pratica controlla i dati che ha inviato lui stesso.

Coscioni spiega al quotidiano di occuparsi solo della pubblicazione dei dati.

«Noi, come Agenas, facciamo solo un’operazione di trasparenza, riceviamo i dati dal ministero e li pubblichiamo».

In realtà, scrive il quotidiano, sul sito dell’Agenas è scritto che tra i suoi compiti rientra anche quello di

«monitoraggio, analisi e controllo dell’andamento dei singoli sistemi sanitari regionali».

Il ruolo di Coscioni nell’Agenas è previsto dalla legge. Ma l’assessore fa parte anche della cabina di regia del ministero. Spiega:

«Non abbiamo ruolo nell’assegnazione dei colori, dipende dall’algoritmo, prima avevamo un ruolo quando c’erano gli alert. Noi prendiamo solo atto».