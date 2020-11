Honorato, “Un posto al sole”: «La soap dà finalmente un’immagine di Napoli non stereotipata»

Repubblica intervista oggi Marzio Honorato uno dei protagonisti della famosa soap “Un posto al sole” nei panni di Renato Poggi. Una carriera variegata nella quale può contemplare di aver lavorato in teatro con Eduardo, e a cinema con Loy, Tornatore e Magni.

Poi l’arrivo di “Un posto al sole”, una nuova esperienza

Spiega Honorato

«Per l’immagine moderna, composta, non stereotipata che dà di Napoli e dei napoletani. Dall’inizio ho sempre evitato di parlare in dialetto. E se ci sono battute in dialetto le cambio e le faccio cambiare ai miei colleghi»