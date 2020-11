Hamilton come Schumi: vince in Turchia ed è campione del mondo per la 7^ volta

Il pilota della Mercedes eguaglia il tedesco e conquistata il titolo con tre gare d’anticipo. Bene le Ferrari: Vettel 3°, Leclerc 4°

Lewis Hamilton è campione del mondo in Formula 1 per la settima volta in carriera ed eguaglia Michael Schumacher per i titoli conquistati in carriera. Il pilota inglese ha vinto anche in Turchia, conquistando l’aritmetica sicurezza di chiudere in vetta alla classifica con tre gare ancora da disputare (le due in Bahrein e l’ultima ad Abu Dhabi).

Qualche buona notizia anche per le Ferrari, con Vettel 3° dopo una grande rimonta e Leclerc 4°, mentre al secondo posto, alle spalle di Hamilton, si è posizionato Sergio Perez.