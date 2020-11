Greg Clarke, presidente della Federcalcio inglese si è dimesso

La decisione dopo la bufera per aver utilizzato, in un’audizione con i parlamentari britannici, l’espressione “calciatori di colore”, considerata razzista e offensiva nel Regno Unito

Con una breve nota di commiato Greg Clarke si è dimesso dalla carica di presidente della Federcalcio inglese (FA).

“Le mie parole inaccettabili di fronte al Parlamento sono state un disservizio per il nostro gioco e per coloro che lo guardano, praticano, arbitrano e amministrano. Questo ha bloccato la mia determinazione nell’andare avanti. Sono profondamente addolorato per aver offeso le diverse comunità nel calcio che io e altri abbiamo lavorato così duramente per includere. Vorrei ringraziare i miei amici e colleghi per la saggezza e i consigli che hanno condiviso nel corso degli anni”.