Giulini: “Basta con le convocazioni per amichevoli e Nations League”

Al CorSport: “Siamo qui a gestire centinaia di tamponi, con annessi e connessi e tutti i costi che ne conseguono. Poi arrivano le Nazionali e portano i giocatori in giro per il mondo”

In un’intervista al Corriere dello Sport, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, si schiera contro le convocazioni dei calciatori per le amichevoli e Nations League.

“Come tutte le altre società siamo assolutamente contrari a queste convocazioni effettuate per disputare amichevoli e Nations League. Posso capire invece che si vada a giocare per le qualificazioni al Mondiale 2022. Comprensibile che quella macchina debba andare avanti. Tutto il resto a mio avviso è superfluo, mette a rischio i nostri tesserati, che noi invece dobbiamo custodire gelosamente, come è ovvio. Siamo qui a gestire centinaia di tamponi, con annessi e connessi e tutti i costi che ne conseguono. Poi, guarda il caso, arrivano le Nazionali e portano i giocatori in giro per il mondo, con i rischi facilmente immaginabili”.