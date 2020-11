Gattuso: «Rifarei tutta la vita la mossa Politano vicino a Mertens»

In conferenza stampa: «Per me è stato uno dei migliori in campo. Non sapevano mai come prenderlo. E’ un ruolo che ha fatto spesso al Sassuolo»

In conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Rijeka, ha parlato l’allenatore azzurro Rino Gattuso. Ha risposto ad una domanda anche su Napoli-Milan.

Sceglierebbe ancora Politano vicino a Mertens?

«Tutta la vita. Per me è stato uno dei migliori in campo. Non sapevano mai come prenderlo. E’ un ruolo che ha fatto spesso al Sassuolo. Io non vado tutti i giorni a muso duro. Ci sono momenti in cui devi fare carezza, dire bravo, mandare a fanculo chi lo merita. Sono molto attento sulla gestione. La parola mentalità è ampia. La squadra non deve pensare a quanto è brava, ma riuscire a giocare a volte in modo diverso, annusare il pericolo, aiutarsi e non pensare sempre a cosa fa il compagno. Io sono orgoglioso di allenare questa squadra, che è forte, bisogna solo aggiustare il modo di stare in campo. Per il resto va tutto bene. Tutto quello che viene fuori, alcune cose sono vere, ma altre non stanno né in cielo né in terra».