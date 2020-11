Gasparri: “Juve-Napoli? Va giocata. Le indicazioni delle Asl vanno seguite”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Se il Napoli non lo avesse fatto sarebbe incorso in pesanti sanzioni. Bastava un po’ di buonsenso per rinviare la partita”.

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il senatore Maurizio Gasparri. Il tema è quello di Juventus-Napoli.

“Juventus-Napoli va giocata, non scherziamo. Le indicazioni delle Asl vanno seguite. Se il Napoli non lo avesse fatto sarebbe incorso in pesanti sanzioni. Bastava un po’ di buonsenso per rinviare la partita”.