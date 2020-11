De Zerbi: “Quando si cerca di diventare grandi capita di cadere come oggi”

A Sky: “Credo che andare sotto di due gol nei primi 13 minuti ha un po’ direzionato la partita, l’ha resa difficile”.

Dopo la sconfitta contro l’Inter, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi.

Classica giornata storta?

“Siamo caduti dopo nove partite, abbiamo preso i primi due gol, brutti, siamo stati un po’ molli, con poca concentrazione e se li prendi così dopo 13 minuti, contro l’Inter che stava bene diventa tutto difficile. Essere caduti non ci deve far perdere entusiasmo e consapevolezza. Capita di perdere, bisogna capire cosa non abbiamo fatto giusto, anche nel terzo gol e ripartire martedì senza fasciarci la testa. Così come nelle vittorie non brillantissime come qualcuna che abbiamo fatto non c’era da andare in trionfo”.

I giocatori devono capire che adesso gli si chiede qualcosa in più verso il quarto posto?

“Se fissiamo un obiettivo sbagliamo. Capita di trovare alti e bassi se stai crescendo. Per cercare di diventare grandi capita di cadere e passare giornate come questa”.

“Alcune volte siamo andati anche fin troppo alti a pressare, non credo ci sia mancata l’intraprendenza. Qualche giocatore ancora non sta bene”.

E’ mancata la tecnica, dietro, oggi?

“Anche la scelta. Perché quando Chiriches si fa intercettare la palla per arrivare da Rogerio si poteva mettere un passaggio in più e ci saremmo riusciti. Credo che andare sotto di due gol nei primi 13 minuti ha un po’ direzionato la partita, l’ha resa difficile”.