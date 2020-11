CorSport: contro il Napoli, il Milan schiera titolare Rebic

Sono passati due mesi dall’ultima volta. In allenamento, ieri, il croato ha dato una buona risposta

Domani, contro il Napoli, nel Milan torna titolare Rebic dopo quasi due mesi di assenza dal campo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’ultima volta è stata il 27 settembre contro il Crotone a San Siro.

“ Contro il Napoli tocca di nuovo a Rebic essere il titolare, come accadde esattamente un anno fa . Il croato esordì dal primo minuto in rossonero nel match Milan-Napoli di novembre scorso, terminato 1-1 a San Siro con le reti a firma di Bonaventura e Lozano, e domani tornerà titolare nuovamente contro gli azzurri, stavolta nella struttura sportiva di Fuorigrotta”.

Nell’allenamento di ieri ha dato buone risposte.

“Il croato è in forma e vorrebbe trovare il suo primo centro stagionale, dopo una partenza complicata a causa dell’infortunio. La sosta per le nazionali è servita a migliorare la condizione fisica e farsi trovare pronto per il grande appuntamento contro gli uomini di Gennaro Gattuso”.