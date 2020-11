Cormezz: nasce «Tattà», il nuovo servizio di food delivery tutto partenopeo

Sarà attivo dalla prossima settimana. Applicherà ai ristoratori commissioni più basse (20% contro il 30-35% normalmente utilizzato)

A Napoli nasce un nuovo servizio di food delivery, tutto al napoletano. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno. Si chiama «Tattà», una sorta di “subito fatto” in gergo partenopeo. Inizierà ad operare a Napoli e provincia dalla prossima settimana. Intende essere “la risposta napoletana ai grandi colossi delle consegne a domicilio di pizze, panini e piatti pronti”, scrive il quotidiano.

Per reggere la concorrenza, prevederà commissioni più basse per i ristoratori: il 20% dell’ordine contro il 30-35% normalmente applicato. Funzionerà attraverso un app, la «Tattà Delivery», già scaricabile gratuitamente, anche se per il momento solo in versione promo.

L’idea è di un ingegnere informatico vomerese 36enne, Christian Barone, consulente di alcune multinazionali e di suo fratello Manuel, impegnato nell’ecommerce.

Da Napoli, il servizio si allargherà progressivamente a Caserta e provincia.

L’azienda promette di spingere i fattorini a muoversi su biciclette e monopattini in alternativa ai

motorini.