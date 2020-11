Contro il Napoli a sostituire Pioli in panchina ci sarà Murelli, “l’anti Maradona”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è positivo al Covid. Al suo posto, in panchina, contro il Napoli, ci sarà il suo vice, Giacomo Murelli, “l’anti Maradona”. Ha giocato nell’Avellino ai tempi di Diego Armando Maradona al Napoli, ricorda la Gazzetta dello Sport.

“Nel 1984 il giovane Pioli va alla Juve, l’amico Murelli all’Avellino. In Italia, al Napoli arriva Diego Armando Maradona. Il terzino Murelli lo affronta più volte, e soltanto in una occasione il fuoriclasse argentino riesce a sfuggire alla sua marcatura. Così Murelli si conquistò il soprannome di anti Maradona, altisonante, soprattutto per un tipo come lui, che dal Suzzara in poi ha seguito una gavetta in panchina che lo ha portato quasi subito a ricostruire il sodalizio con l’amico Stefano”.