Conte: “Campania in zona gialla? Non torniamo indietro sulla scelta”

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato anche della suddivisione dell’Italia in zone di rischio partendo dalla Campania.

Non torniamo indietro su questa scelta. L’alternativa a questo sistema è chiudere ancora una volta il Paese con danni enormi per tutti. In questo caso mal comune non sarebbe mezzo gaudio, ma disastro per tutti.