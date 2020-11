Catania, l’allenatore entra in campo e ferma il contropiede avversario. Espulso

E’ accaduto ieri, durante Catania-Viterbese. Il tecnico Raffaele ha sottratto la palla dal piede di un giocatore che correva verso la porta in cerca del pareggio

Clamoroso allo Stadio Massimino. Sul finale di Catania-Viterbese, quando la squadra di casa era in vantaggio di 2 reti (a 1) e gli avversari attaccavano per provare a raggiungere il pareggio, il tecnico del Catania, Raffaele, è entrato in campo durante il contropiede della Viterbese togliendo la palla dai piedi del calciatore che correva verso la porta avversaria. Il tutto mentre il giocatore avversario passava accanto alla panchina dei padroni di casa.

Il tecnico è stato ovviamente espulso dall’arbitro, che lo ha invitato ad abbandonare il campo.

