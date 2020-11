Bonera scherza sull’errore di Kessie: “Non so se al suo ritorno Ibra lo lascerà tirare ancora”

A Sky: “Scudetto? Manca davvero troppo, ma siamo consapevoli che c’è la voglia di restare in alto”

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, ai microfoni di Sky, per il Milan, Daniele Bonera.

E’ lo spirito di famiglia che contraddistingue questo Milan?

“Nello spogliatoio abbiamo fatto una videochiamata col mister. Siamo felici per i risultati ottenuti, per la buona prestazione, che segue quello che avevamo già visto, dei miglioramenti di Sandro Tonali, si sta applicando molto”.

Questo Milan come nessun altro Milan nella storia. Si può pensare allo scudetto?

“Manca davvero troppo, ma siamo consapevoli che così facendo c’è la voglia di restare in alto. Se molliamo di nulla diventiamo una squadra con dei difetti, dobbiamo sempre stare in alto con questo atteggiamento”.

Kessie ha sbagliato, chi tira il prossimo?

“Se rientra Ibra non so se lascerà ancora Kessie. Hanno deciso loro. Gli errori fanno parte di questo lavoro, noi siamo contenti di quello che hanno fatto”.

“Fin dall’inizio con Tonali abbiamo parlato per spiegargli l’idea di Pioli. Ci è voluto un po’ ma non abbiamo mai messo in dubbio il grande valore del giocatore”.

Non è che ci stai prendendo gusto a stare in panchina?

“E’ una piccola parentesi di un percorso a livello personale che ha bisogno ancora di tempo, sono contento di avere avuto questa opportunità di lavorare con un allenatore che è anche un grande uomo. Rifarò volentieri un passo indietro, come prevede il mio percorso”.