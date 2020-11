Benevento-Juventus 1-1, Dopo due sconfitte il Benevento porta a casa un punto contro la Juve

Tutto nel primo tempo, vantaggio bianconero con Morata e pareggio firmato da Letizia nei minuti di recupero. Espulso Morata che salterà il derby contro il Torino

Una Juve spenta e disorientata nella ripresa porta a casa un pareggio a Benevento. Tutto nel primo tempo con i bianconeri che conquistano facilmente il gol del vantaggio con il solito Morata. I ragazzi di Pirlo non la chiudono ed ecco che nei minuti di recupero del primo tempo arriva il pareggio di Letizia che conferma la maledizione della Juve sempre trafitta nella mezz’ora centrale di gioco.

Nella ripresa ha gioco facile il Benevento che gioca, senza però riuscire a mettere a segno la seconda rete, mentre la Juve appare disordinata e priva di idee.

Finale convulso con diversi cartellini che volano su entrambe le panchine per grandi proteste della Juve per un contatto in area su Morata non sanzionato dall’arbitro Pasqua. Espulso Morata che salterà il derby contro il Torino

Con questo pareggio i bianconeri restano a 17 punti a -4 dal Milan che deve ancora giocare.