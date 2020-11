Atteso venerdì un provvedimento di De Magistris anti-assembramenti

Lo scrive Open, che delinea la situazione: il sindaco ha ceduto alle pressioni di De Luca e Speranza ma vuole fondi per imprenditori e negozianti

È previsto per venerdì il provvedimento del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per evitare gli assembramenti in una delle città più in preda all’emergenza coronavirus. Lo scrive Open, che delinea la situazione.

Lo scontro tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, su come fronteggiare l’emergenza Coronavirus è durata tre giorni. Dopo tre giorni di trattativa, però, il governo sembra essere riuscito a convincere il primo cittadino napoletano, a intervenire sugli assembramenti, con un provvedimento che sarà firmato venerdì. Non zone rosse o strade chiuse, è l’ipotesi, ma un provvedimento “articolato” e concordato con il prefetto Massimo Valentini. Resta aperta l’ipotesi che “in cambio”, il governo invii alla Regione, o alla città di Napoli, ulteriori fondi per fronteggiare le proteste degli imprenditori, negozianti inclusi.