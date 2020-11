A New York chiudono le scuole, ma solo quelle pubbliche: i ricchi pagano anche per la protezione

Gli istituti privati hanno la disponibilità economica per una didattica sicura in presenza. Le rette arrivano anche a 55 mila dollari all’anno

La città di New York ha deciso di chiudere le scuole e abbandonare la didattica in presenza come misura per contrastare la diffusione dell’epidemia. Tuttavia, come scrive l’Ansa, le scuole private potranno restare aperte perché garantiranno i requisiti di sicurezza.

Le rette per frequentare questo tipo di istituti arrivano anche a 55 mila dollari all’anno (circa 46.500 euro) e permettono di avere la disponibilità economica per adottare le misure necessarie, come l’affitto di altri locali per le classi e sistemi di controllo più stringenti.