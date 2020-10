Tiziano Ferro: «Ero un alcolista. L’alcol mi aiutava contro la tristezza, ma avevo voglia di morire»

Tiziano Ferro si racconta in una lettera a “7”, magazine del Corriere della Sera domani in edicola. Il quotidiano ne riporta alcune anticipazioni.

«Non sono mai stato il primo della classe, ero anonimo, non bello, per niente atletico, anzi grasso, timido, i ragazzi mi chiamavano ciccione, femminuccia, sfigato. Aspettavo che qualcuno intervenisse per difendermi, ma non succedeva mai. Vivevo perennemente frustrato, incazzato e anche umiliato. Poi ho cantato per la prima volta e il mondo è cambiato. La musica era l’unica cosa che avevo, un canale per esprimermi in un mondo nel quale non mi riconoscevo».