Serghei, da detenuto a giocatore di rugby in Top10. «Questo sport mi ha insegnato cosa è la famiglia»

Sul Corriere Torino la storia di Serghei Vitali, moldavo 36enne che, in carcere da 16 anni, ha trovato un motivo di riscatto nel rugby.

Ha giocato per La Drola e i Barbari del Po e, da pochi mesi, è diventato un punto fermo del Colorno, nel campionato Top10. Tutto è iniziato rispondendo ad un annuncio affisso alla bacheca del carcere delle Vallette, di Torino.

E così, Serghei ha intrapreso la sua nuova strada, trovando una nuova famiglia.

«Questo sport mi ha insegnato cosa è la famiglia. Qui non si è mai soli, in allenamento e in cella come in partita. Giocando ho scoperto tante cose. Il rugby mi ha aiutato a rispettare le regole che ho infranto in passato».