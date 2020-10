Piccinini su Juve-Napoli: «La malattia non è colpa, forse alcune regole del calcio vanno riviste»

A Sky: «Che una squadra che si trova con diversi positivi per più di una volta si trovi a dover perdere a tavolino non è giusto»

Lunga discussione a Sky sulla situazione surreale che si è venuta a creare per Juve-Napoli, il Napoli non è partito per divieto dell’Asl che ha posto la squadra in isolamento a seguito della positività di due di loro, mentre la Lega ha confermato che la partita si poteva disputare e quindi adesso si attende che venga dato il 3-0 a tavolino.

Piccinini commenta

«La malattia non è una colpa, forse alcune regole della lega non sono fatte bene. Forse vanno riscritti alcuni regolamenti e alcuni protocolli. Vorrei che i vertici del calcio spiegassero perché se è capitato una volta che ci sono dei giocatori positivi dalla seconda volta si perde la partita per 3-0. Non è giusto e credo che alcune regole vadano riviste»