Perché la Procura federale non ha aperto inchieste anche su Genoa e Juventus?

C’è un pericoloso doppiopesismo. Napoli indagato per il presunto mancato rispetto del protocollo (ispettori in sede) e niente per due casi clamorosi

A chi segue da tempo le vicende della giustizia sportiva, ha sorpreso – e non poco – la solerzia con cui la Procura della Federcalcio ha aperto un’indagine sul comportamento tenuto dal Napoli subito dopo la notizia della positività di Zielinski. L’obiettivo è chiarire se il Napoli abbia o meno osservato il protocollo. Addirittura mentre stiamo scrivendo, è in corso la visita degli ispettori della Federcalcio a Castel Volturno per verificare le condizioni del gruppo squadra

Le domande sono: perché il Napoli non si è rinchiuso in bolla? E di conseguenza: come mai l’Asl ha autorizzato che l’isolamento domiciliare potesse avvenire a casa? Ricordiamo qui – en passant – che la bolla avrebbe favorito la diffusione del contagio, visto che il giorno dopo è stata riscontrata la positività di Elmas. Ma è poco importante.

Il punto è: come mai la Procura ha aperto un fascicolo prima che il giudice sportivo emettesse un comunicato? Lo ha fatto esclusivamente sulla base di notizie di stampa. Un comportamento che agli esperti è apparso irrituale.

È ancor di più irrituale visto che la Procura federale non ha minimamente ravvisato le condizioni per aprire un fascicolo sul comportamento del Genoa che pure – con i suoi 22 positivi – ha creato un precedente pressoché unico nel calcio europeo, mettendo a rischio il prosieguo del campionato.

E al momento non abbiamo notizie su inchieste della Procura federale sul caso Juventus. Ossia sulla fuga dalla bolla si sette calciatori, cinque dei quali sono partiti per le Nazionali. I sette si sono allontanati senza il permesso della Asl, violando così l’isolamento domiciliare. E addirittura la Asl di Torino ha fatto sapere che informerà la Procura della Repubblica di Torino.

Un doppiopesismo che porta a porci alcune domande, una su tutte: la Procura della Federcalcio è imparziale? La legge dello sport è uguale per tutti? Qualche dubbio comincia ad avanzare.