Maksimovic: “Sappiamo che sarà difficile dopo aver perso con l’AZ”

Il difensore del Napoli a Sky sul turn over di Gattuso: “Giocando ogni tre giorni è normale cambiare”

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, prima della sfida contro la Real Sociedad è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Sappiamo che è una partita importante per noi dopo aver sbagliato con l’AZ. Il Rea è prima nel campionato spagnolo, ha un attacco fortissimo, con tanti giovani e David Silva che è un calciatore d’esperienza che aiuta tanto”.

Sette cambi: un segnale di fiducia da Gattuso?



“Lui l’ha sempre detto, noi abbiamo una bella rosa e crede in tutti noi. Giocando ogni tre giorni è normale cambiare. Chi gioca va in campo e dà il massimo per fare risultato”.