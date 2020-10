Il pugilato sì, ma il bob su pista no. Il decreto comico che vieta gli sport “di contatto”

L’incredibile elenco in Gazzetta Ufficiale include di tutto. Come si balla la “Bachata” da soli? E nel pattinaggio sincronizzato individuale con chi ci si sincronizza?

Se mai vi venisse in mente di fare un po’ di bob su pista, o di rafting, sappiate che sarete soli. Perché lo ha deciso il governo con un decreto apposito, per tentare di mettere un freno al contagio di Covid-19

Nell’allegato allo stesso decreto è stilato l’elenco degli sport che ufficialmente, per la legge italiana, sono “da contatto”. Un mondo incredibile fatto di discipline astruse, sotto-nicchie, danze esotiche e lotte orientali. Se il nodo era il “calcetto”, lo svolgimento burocratico della norma ha travolto a catena decine di sport. Con pezzi di comicità involontaria, come solo il legislatore sa scrivere quando ci si mette d’impegno: come si balla la salsa bachata in “forma esclusivamente individuale”. E il pattinaggio sincronizzati, da soli, come si fa? Con chi ci si sincronizza?

Ce li immaginiamo i poveri sparuti appassionati di Cha Cha Cha (sì, davvero: il Cha Cha Cha…) a inoltrarsi la Gazzetta Ufficiale sulla chat di gruppo (Che si chiamera “ChaChaChat”, per forza).

Immaginiamo la tristezza di una Mazurka o un Foxtrot in solitaria. Per non parlare della Polka. E che dire del profondo disagio dei praticanti di Cheerliding, senza nessuno da incitare.

Non volendo sapere in cosa consista il Fistball, o chi siano i praticanti di Korfball, ci domandiamo come sia possibile che non siano inseriti nell’elenco delle pratiche vietate tutti gli sport di lotta, dal pugilato alle varie arti marziali, sempre se per “contatto” intendiamo lo stretto accostamento di due corpi financo violento.

Quindi, per capirci, Sumo sì (sì, c’è anche il Sumo nell’elenco) ma pattinaggio artistico no. Baguazhang sì – qualsiasi cosa esso sia – e canottaggio no. Electric Boogie no, e Sepaktakraw sì.

Altro che calcetto, o basket. Se nel primo lockdown, in primavera, gli untori erano i runner, ora il pericolo viene dai ballerini amatoriali di Valzer Inglese e Paso Doble.