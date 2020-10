Campania, record di positivi: 544. Si passa alla Fase C: più posti letto

Sbloccate nuove collocazioni: 600 di degenza, 200 di terapia sub-intensiva e altrettante di terapia intensiva. Un morto nella regione, 31 in Italia

I numeri della situazione coronavirus in Campania si fanno sempre più gravi. L’Unità di Crisi della Regione ha diramato il bollettino, che conta 544 positivi su 7.504 tamponi processati oggi (7,2%). Si registrano anche un decesso (totale 469) e 177 guariti (totale 6.895).

Riportati anche i posti letto disponibili su base regionale:

– posti di terapia intensiva disponibili: 99

– posti letto di terapia intensiva occupati: 52

– posti letto di degenza disponibili: 663

– posti letto di degenza occupati: 521.

A questi, si aggiungono quelli programmati nella Fase C, che prevede 600 posti di degenza, 200 di terapia sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

Da lunedì 5 ottobre ad oggi a Napoli ci sono 400 casi di coronavirus in più secondo il resoconto periodico del Comune. I residenti attualmente positivi sono 2.922. Di questi, 2.800 sono in isolamento domiciliare. Sono 122 le persone ricoverate in ospedale, di cui 10 in terapia intensiva.

Su base nazionale i nuovi contagi sono 3.678 (su 125.314 tamponi), 31 i morti mentre 1.204 i guariti. Aumentano sia i pazienti in terapia intensiva (+18) che i ricoveri ordinari (+157).