Campania, i positivi di oggi sono 3.186 su 18 mila tamponi

Nuovo record di positivi in un giorno, il rapporto con i tamponi è del 17%. 15 deceduti e 525 nella giornata di oggi

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. Oggi sono stati registrati 3.186 nuovi casi, di cui 3.016 asintomatici e 170 con sintomi, su 18.656 tamponi effettuati (rapporto positivi/tamponi 17%)

Sono stati contati 15 deceduti, alcuni relativi ai due giorni precedenti (totale 659), mentre i guariti giornalieri sono 525 (totale 11.062).

Per quanto riguarda i posti letto, la Regione comunica quanto segue.

– Posti letto in terapia intensiva complessivi: 580

– Posti letto in terapia intensiva attivabili: 227

– Posti letto in terapia intensiva occupati: 161

– Posti letto di degenza attivabili: 1.500

– Posti letto di degenza occupati: 1.385