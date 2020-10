Bakayoko: “Gattuso è come un padre, è sempre un po’ pazzo”

Giornata di interviste, per Tiemoué Bakayoko, che dopo quella con Radio Kiss Kiss ne ha rilasciata una anche a Sky Sport.

Gattuso è come un padre per me, avevamo un buon rapporto quando eravamo insieme al Milan e siamo rimasti sempre in contatto. Anche la scorsa stagione, quando non eravamo nella stessa squadra, ci sentivamo ed era molto importante per me. È sempre lo stesso, un po’ pazzo. Gli piace lavorare molto.

Napoli è una grande squadra, in una grande città ricca di storia. Quando parli di Napoli, tutti pensano a Maradona. È un’icona per i tifosi qui e io sono orgoglioso di essere qui e di poter giocare per questa squadra. Darò tutto per rendere felici i tifosi, giocheremo ogni partita per vincere. Spero di riuscire a dare il mio contributo per fare una grande stagione. Abbiamo una squadra con tanta qualità e sicuramente possiamo competere per lo scudetto. Vedremo partita dopo partita.