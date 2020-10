Asl, Juve e Napoli: vi immaginate se per tutto il campionato si deve fare ‘sta tarantella?

Da un lato la Juve che “rispetta i regolamenti”, dall’altro il Napoli che rispetta i provvedimenti dell’Asl: così il simbolo diventa più importante della sostanza

Sleale chi? Secondo Agnelli, capo branco dei presunti legalisti, sarebbe stato il club Napoli ad aver mantenuto un comportamento antisportivo. De Laurentiis voleva fare il furbo (chissà perché e per quale recondito vantaggio), mentre la “Juve rispetta i regolamenti”. E già, che volete che sia una pandemia con decine di migliaia di morti? “La Juve rispetta i regolamenti”.

In tutte le salse è stato detto ai rispettosi che l’Asl è il braccio armato dello Stato in materia di salute pubblica. Il suo pronunciamento è roba da diritto penale oltre che da diritto alla vita. Il club Napoli aveva deciso di far fronte al contagio non mandando la squadra in giro per il mondo e per il Piemonte e in tempi inopportuni.

Benedetto Bassanini

Piuttosto chiarire il punto: di fronte a un oggettivo conflitto istituzionale ASL – Regione e Comuni – Ministero della salute – Governo chi si becca la denuncia? Oltretutto con il Tar all’orizzonte? Benedetto Bassanini. Complicato decidere, se non per un argomento negletto: chi se ne avvantaggerà? Non tanto per questo o quel giocatore mancante. Sarebbe facile.

Il clima infastidito che si è creato intorno al Napoli (il famoso lamento), che ha rotto qualche bicchiere, volendone afferrare troppi, è allucinante, anche grazie alle strombazzate dei conservatori a tutti i costi dell’ordine costituito. Riunioni, consultazioni in privato. Il simbolo è più importante della banale sostanza (che potrebbe essere una ragionevole materia di discussione).

La tarantella

I tre punti vanno tolti. Sì da ristabilire l’ordine. Altrimenti con fa l’amata Juve a “rispettare i regolamenti”? E dire che DeLa si era incontrato col padrone della Juve. “Cerchiamo di rimandare l’incontro”, la proposta. Ah caro DeLa, speriamo che non li abbia pregati. Ma vi immaginate se per tutto il campionato si deve fare ‘sta tarantella sportiva, giuridica, penale, clinica? Non abbiate paura: la Juve rispetta i regolamenti.