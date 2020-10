Allo Stadium a (non) vedere Juve-Napoli ci sono anche i tifosi

C’è una formazione ufficiale, gli arbitri, e ci sono anche gli spettatori per il match fantasma. La realtà supera la fantasia

All’Allianz Stadium non ci sarà una partita, ma ci sono i tifosi.

Juventus-Napoli è ormai una cronaca dalla distopia: il Napoli è rimasto in Campania, mentre la squadra di Pirlo è pronta a scendere in campo, con tanto di rifinitura, e formazione ufficiale annunciata.

Gli “oltre” 200 spettatori (e 181 Paesi collegati in tv) assisteranno così a 45 minuti di non-partita, in attesa che l’arbitro Doveri fischi il triplice fischio finale per la vittoria a tavolino dei bianconeri. Uno spettacolo, ma disarmante.