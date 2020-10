Contro il Napoli (che non c’è) Pirlo schiera Ronaldo e Dybala

Dopo l’allenamento di rifinitura e le convocazioni, arriva anche la formazione scelta dal tecnico. Tutto per una partita che non sarà giocata

La Juventus è all’Allianz Stadium per la partita che non sarà disputata contro un Napoli mai partito per Torino. La squadra oggi ha effettuato l’allenamento di rifinitura, Pirlo ha fatto il consueto elenco dei convocati e, poco fa, anche la formazione ufficiale:

Juventus (3-4-3): Szcesny; Chiellini, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo, Dybala. All. Pirlo

Napoli (4-3-3): ——-; ——–, ——–, ——–, ——–; ——–, ———, ——–; ——-, ——-, ——-. All. ———