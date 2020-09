Sky: Parma-Napoli, ballottaggio Ghoulam-Mario Rui e Mertens-Osimhen

Gattuso ha ancora due dubbi da sciogliere per la trasferta di domani al Tardini. In porta favorito Meret. Nel tridente Insigne e Politano. Regista Demme

Gianluca Di Marzio dà le ultime di formazione per Parma-Napoli. Domani la squadra di Gattuso esordirà in campionato in trasferta al Tardini. Per il giornalista Sky, il tecnico ha pochi dubbi sulla formazione. I ballottaggi sono tra Faouzi Ghoulam e Mario Rui per la fascia sinistra e tra Mertens e Osimhen per l’attacco.

Questa la probabile formazione:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam/Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens/Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso