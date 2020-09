Paratici: “Suarez? Nessuna leggerezza. Abbiamo agito nel rispetto delle regole”

A Sky Sport: “Se mi sono fatto un’idea di chi sia il corruttore? Non sono né un magistrato né un poliziotto. Non conosco nemmeno bene questo tipo di situazioni, non mi sono fatto nessun tipo di idea”

Nel prepartita di Roma-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il dirigente bianconero Paratici. Naturalmente la prima domanda è stata sull’esame farlocco di Suarez.

Chi è il corruttore? Si è fatto un’idea?

“Non sono né un magistrato né un poliziotto. Non conosco nemmeno bene questo tipo di situazioni, non mi sono fatto nessun tipo di idea”

Se incontrasse Dzeko?

“lo saluterei come faccio sempre, come faccio con quasi tutti i calciatori delle altre squadre, lo faccio a maggior ragione per i grandi come dzeko. Detto questo mi sembra strano che è il primo caso in cui si parla più del mancato arrivo di un calciatore che di quello che ci ha raggiunti. Anche questa è una prima volta, che vedo va cavalcata molto. La bravura di chi fa il mercato è di essere artistici e creativi, noi lo siamo stati abbiamo cercato di acquistare Morata prima ma l’Atletico era chiuso alla possibilità di prestito, siamo andati avanti con Dzeko, e se le cose con Milik fossero andate come dovevano, sarebbe forse venuto Dzeko. Nello stesso tempo abbiamo continuato a perseguire l’obiettivo Morata e quando si è presentata l’occasione lo abbiamo preso subito. Siamo felici di averlo con noi perché è uno di noi e credo lo senta molto”