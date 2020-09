Inler: “Il Napoli ha perso un guerriero con Allan, sarò sempre tifoso”

Il centrocampista svizzero a Radio CRC: “Tutti mi parlano bene di Gattuso, saprà tirare fuori il massimo, ma non si possono avere sempre gli stessi giocatori per anni”

Gokhan Inler, che ha giocato a Napoli tra il 2011 e il 2015, è stato ospite di Radio CRC dove ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Gattuso sta lavorando sia al 4-3-3 che al 4-2-3-1 ma io preferisco il centrocampo a tre. A Napoli ho giocato sia a due che a tre, si fa fatica se gli esterni non rientrano.

Il Napoli ha perso un grande guerriero con Allan. Serve ancora un po’ di tempo per fare il salto di qualità, non si può stare sempre con gli stessi giocatori per dieci anni. Serve un giusto mix tra stranieri e italiani, bisogna lottare in ogni partita. Gattuso sta facendo bene e tirerà fuori il massimo dai giocatori, me ne hanno parlato tutti molto bene.

Non è facile giocare senza tifosi, serve una grande forza mentale: spesso ti spingono a vincere anche quando giochi male. Senza di loro, tutte le gare sono imprevedibili. Ho giocato in piazze calde, devi avere gli attributi per stare in queste squadre, soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto. Mi ricordo che mi caricavo al massimo quando la gente urlava “The Champiooooons”, era devastante. Sarò sempre tifoso del Napoli.