CorSera: il Napoli pensa che l’offerta del City per Gimenez sia una provocazione

Il City ha offerto 94 milioni per il centrale dell’Atletico. Il club di De Laurentiis pensa sia una mossa per impaurirlo. Oggi scade il termine entro cui il City ha comunicato di voler concludere l’affare in un senso o nell’altro

Ieri dalla Spagna ha iniziato a circolare la voce di una mega offerta del City per il difensore centrale dell’Atletico, Gimenez. Cosa che lascerebbe intendere che il club di Premier abbia abbandonato l’idea di una trattativa per Koulibaly. Il Corriere della Sera scrive che il Napoli, però, pensa sia tutto un bluff, una provocazione.

“Il Manchester City spaventa il Napoli. Dopo aver corteggiato a lungo Koulibaly senza mai arrivare a un accordo, anche per i rapporti compromessi fra il presidente De Laurentiis e i Citizens per Jorginho, gli inglesi stanno sondando la pista che porta a Gimenez. Hanno messo sul piatto 94 milioni per strappare il centrale all’Atletico Madrid che però ha declinato. Koulibaly rischia di restare a Napoli? Il club campano considera la mossa degli inglesi una provocazione ma intanto oggi scade il termine entro cui il City aveva comunicato a Ramadani, agente del senegalese, di voler concludere in un senso o nell’altro l’affare”.