Briatore: «De Luca? Lui ha la prostatite 50 centimetri più su dei polmoni»

Il Corriere della Sera intervista Flavio Briatore, reduce dal Covid. Definisce il caso Sardegna e quello Billionaire un attacco mediatico orchestrato politicamente.

«Il caso Sardegna è stato un attacco mediatico orchestrato politicamente e il Billionarie è stato strumentalizzato perché noto in tutto il mondo. Il messaggio era che qui tutti avevano il virus e in Emilia zero: solo le discoteche di destra avevano il virus, quelle di sinistra no. Hanno attaccato un governatore di destra, che però aveva una Regione Covid free, ha chiesto il test di negatività per chi entrava e non gliel’hanno concesso. L’isola ha avuto dieci milioni di turisti e 1.300 positivi ed è apparsa come il focolaio dei focolai, ma il virus è arrivato coi ragazzi sbarcati da Ibiza e Grecia senza controlli».