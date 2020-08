Pazzesco. Per fortuna, dopo una grandissima paura, entrambi i piloti si sono ripresi. Valentino sfiorato dall’incidente

Terribile incidente in Moto Gp tra Zarko e Morbidelli. I due si sono scontrati e sono stati sbalzati entrambi via. Un volo pauroso. Sono sbattuti entrambi a terra e non hanno immediatamente ripreso conoscenza. Per fortuna, poi, entrambi si sono ripresi. Dietro di loro c’era Valentino Rosso rimasto incolume.