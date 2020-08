Repubblica: lavori al Collana senza gara d’appalto e nessun controllo

Da quanto è emerso la Giano avrebbe appaltato i lavori di ristrutturazione ad una ditta priva dell’adeguata documentazione e nessuno avrebbe vigilato

Non sono ritardi per quanto riguarda i lavori allo Stadio Collana. Secondo quanto riporta oggi Repubblica Napoli dai primi atti dell’inchiesta della Corte dei conti condotta dal sostituto procuratore Davide Vitale, sarebbe emerso che

sarebbero stati già “eseguiti lavori senza ricorso alla evidenza pubblica da una società priva dei documenti che attestano il possesso dei requisiti di natura tecnico ed economica”.

Non era bastata una commissione interna alla Regione per verificare l’esecuzione della convenzione tra Regione e Giano, azienda che fa capo al costruttore Paolo Pagliara e in parte all’ex calciatore Fabio Cannavaro, amministrata dall’ex rettore dell’Università Parthenope Gennaro Ferrara. Il Governatore De Luca è stato costretto a nominare un commissario.

Il problema sorge perché la Giano non avrebbe effettuato direttamente i lavori, ma li avrebbe commissionati ad una ditta che non avrebbe adeguata documentazione e su tutto questo chi di dovere in Regione, non ha controllato

È venuto fuori “l’omesso controllo” della direzione regionale retta da Silvio Uccello. Si è scoperto che la Giano posseduta al 90 per cento da Pagliara ha affidato “con una trattativa diretta” i lavori alla “Pagliara costruzioni”, rappresentata da Pagliara.