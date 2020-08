Mbappé: “Io e Neymar abbiamo capito che servono i compagni per vincere”

L’intervista a RTL: “Io e lui siamo migliorati da questo punto di vista: solo così si può andare avanti in queste competizioni”

Due fenomeni, Kylian Mbappé e Neymar, tra i migliori calciatori al mondo senza dubbi. Ma si gioca in undici e tutti sono necessari per la vittoria finale. L’hanno capito, secondo l’ammissione dello stesso attaccante francese in un’intervista rilasciata a RTL dopo il successo in Champions League sul Lipsia.

Io e lui siamo migliorati da questo punto di vista. Abbiamo capito che c’è bisogno dei compagni: solo così si può andare avanti in queste competizioni. Dobbiamo essere concentrati soltanto su noi stessi.