Manolas: “Basta guardare bene la foto. Mai visto un giocatore con un orologio in mano”

Nel post partita di Barcellona-Napoli si è diffusa la voce, sul web, di un mancato saluto di Messi a Manolas. Tutto è nato da un’immagine che ritrae l’argentino mentre punta il dito verso qualcuno che gli tende il pugno con al polso un orologio. Evidentemente si tratta dell’arbitro Cakir e non del difensore azzurro. Che infatti ha postato l’immagine su Instagram scrivendo:

“Alcune volte bisogna essere svegli e prima di scrivere cattiverie di guardare per bene la foto! Non ho visto mai un giocatore in campo con un orologio in mano”.