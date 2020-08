James Rodriguez è un deja-vu, un anno dopo il tormentone Napoli è ancora “bloccato” al Real

“È frustrante non giocare. Se fossi un cattivo giocatore lo accetterei, ma io voglio vincere e giocare sempre. Volevo andarmene e la società non mi ha lasciato andar via”

E’ ancora bloccato lì, al Real Madrid. Come un anno fa, quando per un’estate intera fu raccontato come il tormentone del mercato del Napoli, e poi alla fine non se ne fece niente. Un anno e una pandemia dopo James Rodriguez si ritrova allo stesso punto.

Pochi si aspettavano – scrive AS – nel 2015 che James Rodríguez, dopo i suoi 17 gol e 18 assist nel suo superbo primo anno a Madrid, si sarebbe ritrovato cinque anni dopo nella situazione in cui si trova in questo momento: 78 minuti in campionato (contro la Real Sociedad il 21 giugno) racimolati dalla sconfitta a Maiorca di fine ottobre 1019. Quella partita si trascinò una serie di infortuni che fecero perdere completamente a Zidane la fiducia nel giocatore colombiano.

“Anch’io vorrei sapere dove andrò – dice ora al podcast del famoso speaker motivazionale Daniel Habif -Potrebbero volerci giorni o settimane prima di sapere dove andrò. Non lo so proprio. Voglio andare dove posso giocare, dove sono felice e dove mi sento amato da tutto il mondo”.

Non a Napoli, che era pronto a prenderlo, ma lui disse di no, che l’offerta non era adeguata.

“È frustrante non giocare. So di avere la condizione per giocare sempre. Ma per gli altri non posso farlo, quindi è frustrante. Se fossi un cattivo giocatore lo accetterei, ma sono una persona che vuole vincere e giocare sempre. Quando vedi che non hai le stesse opportunità dei tuoi compagni di squadra, è difficile. Volevo andarmene e la società non mi ha lasciato andar via. Volevo andare dove avrei potuto giocare, sapevo che non avrei avuto opportunità, perché Zidane aveva già la sua base fissa. Il mio desiderio era che i tifosi conservassero il ricordo della mia precedente stagione a Madrid, non questa…”.

Ma ora, guarda un po’, a James Rodriguez non dispiacerebbe giocare in Italia:

“Sono stato in diversi buoni campionati e gli unici che mi mancano sono la Serie A e la Premier League…”.