Giuntoli: “Sostituto di Callejon? A volte non serve il mercato, ci sono già giocatori da valorizzare in squadra”

Il direttore sportivo del Napoli in conferenza stampa: “Ora il problema non è prendere un giocatore o l’altro. Dobbiamo lavorare sulle motivazioni per poter costruire davvero un altro ciclo importante”.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato in conferenza stampa da Castel di Sangro.

Callejon partirà. Al di là di Politano è stato individuato un sostituto?

“Callejon è stato un giocatore unico nel suo genere, in una squadra composta da calciatori completamente diversi da questi. Rino ha dimostrato di saper utilizzare in quel posto giocatori che stano facendo molto bene come Politano e Lozano. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa sul mercato, ma a volte abbiamo giocatori che ancora non hanno dimostrato il loro valore. Noi crediamo molto in Gattuso e nella forza di questa squadra”.

“Credo che in questi ultimi due anni siano state cambiate tante cose in squadra. La formazione di Maurizio era sempre quella per tre anni, fai merenda con Girella ed era sempre quella. Poi, dopo un punto di arrivo veramente basso, abbiamo pensato di prendere un allenatore con grande carattere. Ora il problema non è prendere un giocatore o l’altro. Dobbiamo lavorare sulle motivazioni per poter costruire davvero un altro ciclo importante”.